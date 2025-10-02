TOKİ 32 ilde 281 arsa satıyor! 281 arsa nerede, ödeme seçenekleri neler?
TOKİ, 32 farklı ilde toplamda 281 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Müzayedeler hem İstanbul hem de Ankara'da düzenlenecek, ayrıca isteyenler çevrim içi olarak teklif verme imkanına sahip olacak. Alıcılar ödemelerini yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeye bölerek ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli seçenekle yapabilecek. İşte TOKİ'nin 32 ilde gerçekleştireceği 281 arsa satışıyla ilgili ayrıntılar…
TOKİ, 32 ilde toplam 281 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek müzayedelere dileyenler çevrim içi ortamdan da katılım sağlayabilecek. İhaleye girmek isteyenlerin 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. İşte TOKİ’nin 32 ilde satışa sunduğu 281 arsa ile ilgili ayrıntılar…
TOKİ 32 İLDE 281 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, arsa satışı 8 Ekim 2025 günü saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle;
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
ARSALAR NEREDE?
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Muğla, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Adana, Ağrı, Kırklareli.
ÖDEME PLANI NASIL?
Yüzde 25 peşin 48 ay vade
Yüzde 40 peşin, 36 ay vade