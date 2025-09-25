TOKİ 32 ilde 281 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak? TOKİ ödeme planı ve arsaların yer aldığı iller
TOKİ, 32 farklı ilde toplam 281 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek müzayede için çevrim içi teklif verme imkânı da bulunuyor. Alıcılar, ödemelerini ister yüzde 25 peşinat ve 48 ay vadeyle, ister yüzde 40 peşinat ve 36 ay vadeyle yapabilecek. İşte TOKİ'nin 32 ildeki 281 arsa satışına dair ayrıntılar…
TOKİ 32 İLDE 281 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ, arsa satışı 8 Ekim 2025 günü saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle;
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
ARSALAR NEREDE?
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Muğla, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir, Konya, Çankırı, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Samsun, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Adana, Ağrı, Kırklareli.
ÖDEME PLANI NASIL?
Yüzde 25 peşin 48 ay vade
Yüzde 40 peşin, 36 ay vade