TOKİ 312 arsa satıyor: Arsalar 36 ve 40 ay vade ile satılacak! TOKİ arsa satışı ne zaman?
TOKİ, 30 farklı ilde toplamda 312 adet arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek açık artırmalarda katılımcılar, tercih ettikleri arsayı ister yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 aya kadar vadeyle, isterse yüzde 40 peşinat verip 36 ay vadeyle satın alma imkanına sahip olacak. Açık artırmaya salondan katılamayanlar ise çevrim içi sistem üzerinden teklif verebilecek. Peki, TOKİ'nin satışa sunduğu 312 arsa için müzayede tarihleri ve adresleri ne zaman, hangi illerde yapılacak? İşte ayrıntılar…
TOKİ, 30 ilde toplam 312 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’da yapılacak müzayedelere çevrim içi olarak da katılım sağlanabilecek, ancak internetten başvurular açık artırmadan bir gün önce sona erecek. Ayrıca alıcı adaylarının, arsaların değerine göre değişen teminat bedelini yatırmaları şart. Bu teminat tutarı 100 bin TL’den başlayıp 50 milyon TL’ye kadar ulaşabiliyor. İşte TOKİ’nin 30 farklı şehirde satışa sunduğu 312 arsa ile ilgili tüm detaylar…
TOKİ 30 İL 312 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ 312 arsayı 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10.30'da yapacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek açık artırma şu adreslerde gerçekleşecek:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- Ankara Bilkent ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,
Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz için toplam 20.000.000-TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.
ÖDEME PLANI NASIL?
1. seçenek: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade.
2. seçenek: Yüzde 40 peşin, 36 ay vade.
ARSALAR NEREDE?
Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Ankara, Eskişehir, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Erzurum, Aksaray, Adıyaman, Batman, Muş.