Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 30 il 312 arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak, ödeme seçenekleri neler, katılım teminatı ne kadar?

        TOKİ 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satıyor: TOKİ 30 il 312 arsa satışı ne zaman, nerede?

        TOKİ, 30 farklı ilde toplam 312 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek müzayedelere çevrim içi olarak da katılım mümkün olacak ancak internet üzerinden başvurular açık artırmadan bir gün önce sona erecek. Ayrıca katılımcıların, arsaların değerine göre belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Bu teminat tutarı 100 bin TL'den başlayarak 50 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte TOKİ'nin 30 ilde satışa çıkardığı 312 arsaya dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 09:52 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 30 farklı şehirde toplam 312 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmalarda alıcılar, seçtikleri arsayı ister yüzde 25 peşinat ödeyip 48 aya varan vadelerle, isterse yüzde 40 peşinatla 36 ay vadede satın alabilecek. Açık artırmaya salondan katılamayanlar ise çevrim içi sistem aracılığıyla teklif verebilecek. Peki, TOKİ'nin satışa çıkaracağı 312 arsa için müzayede tarihleri ve adresleri ne zaman ve hangi yerlerde olacak? İşte tüm detaylar…

        • 2

          TOKİ 30 İL 312 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ 312 arsayı 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10.30'da yapacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek açık artırma şu adreslerde gerçekleşecek:

          - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          - Ankara Bilkent ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

           

        • 3

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

          Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

          Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

          Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

          Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

          Muhammen bedeli 100.000.000 TL' den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,

          Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,

          Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz için toplam 20.000.000-TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.

           

        • 4

          ÖDEME PLANI NASIL?

          1. seçenek: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade.

          2. seçenek: Yüzde 40 peşin, 36 ay vade.

           

        • 5

          ARSALAR NEREDE?

          Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Ankara, Eskişehir, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Erzurum, Aksaray, Adıyaman, Batman, Muş.

           

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Dört mevsim Türkiye!
        Dört mevsim Türkiye!
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        Habertürk Anasayfa