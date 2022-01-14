İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da bulunan konut, ticaret, sanayi tesisi, bakım akaryakıt servis istasyonu, konaklama tesisi, park, dini tesis, otopark, rekreasyon alanı niteliğindeki arsalara, yüzde 15 ve 25 peşinat, 60 ay vadeyle sahip olunabilecek
Muhammen bedeli 2 milyar 875 milyon 512 bin 298 lira olan yaklaşık 575 bin 138 metrekare büyüklüğündeki, 3 ilde bulunan 49 arsa açık artırmayla satılacak.
Açık artırma, 8 Şubat Salı günü saat 10.30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.
ARSALARA KDV MUAFİYETİ
Alıcılar, arsalara yüzde 15 ve 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.
Satışa çıkacak arsalar ve nitelikleri ise şöyle:
Şanlıurfa'da 4 arsa satışa sunuldu. Bedeli 6 milyon 548 bin 400 liradan başlayan, Viranşehir ilçesinde konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.
İSTANBUL'DA 30 ARSA SATIŞA SUNULUYOR
İstanbul'un Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsa satışa sunuluyor.
Buna göre Bahçelievler'de ticaret+konut, Başakşehir'de konut alanı niteliğinde 3 arsa satılacak. Alıcılar bu arsalara yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.
Arnavutköy'de ise sanayi tesisi alanı, ticaret alanı, bakım ve akaryakıt istasyon alanı niteliğinde 27 arsa açık artırmaya çıkacak. Bu arsalar ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile satılacak.
Kocaeli'de ise konaklama tesis alanı, konut alanı, park, dini tesis, otopark, rekreasyon alanı niteliğindeki 15 arsa satışa sunuldu.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve 0 212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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