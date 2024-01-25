Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma ile 26 ilde 123 konut ve 29 ilde 296 işyerini satışa sunuyor. Hangi illerde satışın gerçekleşeceği belli olurken, başvuru tarihi peşinat ve taksit seçenekleri TOKİ tarafından duyuruldu. Peki, "TOKİ 26 ilde 132 konut satışı ne zaman başlıyor? TOKİ işyeri ve konut satışı başvurusu nasıl, nereden yapılır?" İşte TOKİ 26 ilde 132 konut satışına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...