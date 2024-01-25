TOKİ 26 ilde 132 konut satışı ne zaman başlıyor? TOKİ işyeri ve konut satışı başvurusu nasıl yapılır?
TOKİ, 26 ilde 123 konut ve 29 ilde 296 işyerini satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, " TOKİ 26 ilde 132 konut satışı ne zaman başlıyor? TOKİ işyeri ve konut satışı başvurusu nasıl, nereden yapılır?" Sorularını beraberinde getirdi. Açık artırma ile satışa sunulması beklenen 2+1 ve 3+1 konutların başvuru tarihleri ve ödeme koşulları belli oldu. İşte TOKİ konut ve işyeri satışı başvuru tarihi ve ödeme koşulları...
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma ile 26 ilde 123 konut ve 29 ilde 296 işyerini satışa sunuyor. Hangi illerde satışın gerçekleşeceği belli olurken, başvuru tarihi peşinat ve taksit seçenekleri TOKİ tarafından duyuruldu. Peki, "TOKİ 26 ilde 132 konut satışı ne zaman başlıyor? TOKİ işyeri ve konut satışı başvurusu nasıl, nereden yapılır?" İşte TOKİ 26 ilde 132 konut satışına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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TOKİ 26 İLDE KONUT VE 29 İLDE 296 İŞ YERİ SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Alıcılar konutlara, %25 peşinat 72 ay vade ile iş yerlerine ise %15 peşinat 60 ay vade ile sahip olabilecek.
Açık artırma, konutlar için 07 Şubat 2024 Çarşamba, iş yerleri için 08 Şubat 2024 Perşembe günlerinde saat 10.30'da yapılacak.
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Açık artırmalar, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 06.02.2024 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacaktır.
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İL İL KONUT SATIŞI TAKSİTLERİ
Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Kızılcahamam %25 Peşin-120 ay vade), Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Karsa, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vadeyle sahip olabilecek.
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Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Yozgat illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ile 60 ay vadeyle alınabilecek.
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Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ilde 123 konut ile 29 ilde 296 iş yerini 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.