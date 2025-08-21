Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için gözler TOKİ’nin duyurduğu yeni açık artırmada. 40 bin ile 500 bin lira arasında değişen muhammen bedellerle satışa sunulan 102 iş yeri, 21 ilde alıcılarını bekliyor. Açık artırma, hem fiziki olarak İstanbul ve Ankara’da hem de internet üzerinden eş zamanlı yapılacak. İş yeri sahibi olmak isteyenler, belirtilen banka hesaplarına teminat yatırarak ihaleye katılabilecek. İşte güncel bilgiler...