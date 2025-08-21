Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 21 ilde iş yeri satışı tarihi: TOKİ 102 iş yeri satışı ne zaman, nerede olacak, teminat bedeli ne kadar?

        TOKİ 21 ilde iş yeri satışı tarihi: TOKİ 102 iş yeri satışı ne zaman, nerede olacak?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırım yapmak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor. 21 ilde yer alan toplam 102 iş yeri açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek ihalelere çevrim içi katılım da mümkün olacak. Yüzde 10 peşinatla başlayan satışlarda, kalan borç 96 aya kadar taksitlendirilebilecek. Peki, TOKİ 102 iş yeri satışı ne zaman, nerede olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 00:16 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:16
        • 1

          Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için gözler TOKİ’nin duyurduğu yeni açık artırmada. 40 bin ile 500 bin lira arasında değişen muhammen bedellerle satışa sunulan 102 iş yeri, 21 ilde alıcılarını bekliyor. Açık artırma, hem fiziki olarak İstanbul ve Ankara’da hem de internet üzerinden eş zamanlı yapılacak. İş yeri sahibi olmak isteyenler, belirtilen banka hesaplarına teminat yatırarak ihaleye katılabilecek. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

          TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.

          Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.

        • 3

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,

          Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,

          Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,

          Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        • 4

          102 İŞ YERİ NEREDE?

          Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.

        • 5

          ÖDEME PLANI NASIL?

          iş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.

