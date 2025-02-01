TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul, Kastamonu, Kayseri ve pek çok şehirde yer alan bu arsalar, alıcılara yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânı ile sunulacak. Ayrıca, arsalar için çevrim içi teklif verme seçeneği de sağlanacak. İşte, TOKİ'nin arsa satışına dair tüm ayrıntılar…