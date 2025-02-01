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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 20 ilde 63 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi illerde, müzayede nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 20 ilde 63 arsa satıyor! TOKİ arsa satışı nerede yapılacak?

        TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. Ankara, İstanbul ve çevrim içi platformlarda gerçekleştirilecek bu satışlar sayesinde alıcılar, istedikleri arsaya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânı ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı hangi tarihte yapılacak ve nerelerde gerçekleştirilecek? İşte, merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:00
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        • 1

          TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul, Kastamonu, Kayseri ve pek çok şehirde yer alan bu arsalar, alıcılara yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkânı ile sunulacak. Ayrıca, arsalar için çevrim içi teklif verme seçeneği de sağlanacak. İşte, TOKİ'nin arsa satışına dair tüm ayrıntılar…

        • 2

          TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

        • 3

          TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.

        • 4

          ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.

        • 5
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