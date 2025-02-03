TOKİ 20 ilde 63 arsa satıyor! Arsalar hangi ilde ve niteliği nedir?
TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. Arsalar; sanayi alanı, aktivite alanı, termal turizm alanı, tarım ve hayvancılık tesis alanı gibi farklı niteliklere sahip. Peki, arsalar hangi illerde yer alıyor ve satış ne zaman yapılacak? İşte, TOKİ arsa satışı detayları...
- 1
TOKİ, 20 şehirde 63 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak arsa satışı için katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilir. TOKİ, ödeme planı olarak yüzde 25 peşin ve kalan tutarı 24 ay vadeye bölüyor. Ek olarak, peşin ödemelere yüzde 20 indirim yapılıyor. Peki, arsalar hangi illerde ve nitelik alanları nedir? İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...
- 2
TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
- 3
TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.
-
- 4
ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.
- 5