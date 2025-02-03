TOKİ, 20 şehirde 63 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak arsa satışı için katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilir. TOKİ, ödeme planı olarak yüzde 25 peşin ve kalan tutarı 24 ay vadeye bölüyor. Ek olarak, peşin ödemelere yüzde 20 indirim yapılıyor. Peki, arsalar hangi illerde ve nitelik alanları nedir? İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...