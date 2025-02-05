Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 20 ilde 63 arsa satışı bugün! Arsalar hangi ilde ve niteliği nedir, satış saat kaçta başlıyor, ödeme seçenekleri neler?

        TOKİ 20 ilde 63 arsa satışı bugün! Arsalar hangi ilde ve niteliği nedir?

        TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa çıkarıyor. Satışa sunulan arsalar; sanayi alanı, tarım ve hayvancılık tesis alanı, termal turizm alanı ve aktivite alanı gibi çeşitli niteliklere sahip. Peki, bu arsalar hangi şehirlerde bulunuyor ve satış süreci nasıl ilerleyecek? İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 09:23 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TOKİ, 20 farklı şehirde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’daki arsa satışlarına katılmak isteyenler, çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Ödeme seçenekleri kapsamında yüzde 25 peşinat ile kalan tutarın 24 ay vadeye bölünmesi mümkün olacak. Ayrıca, peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 20 indirim avantajı sağlanacak. Peki, satışa sunulan arsalar hangi illerde yer alıyor ve kullanım alanları neler? İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar…

        • 2

          TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

          Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;

          İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

          Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

        • 3

          TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

          Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.

        • 4

          ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        İki çocuk kurşunların hedefi olmuştu! 3 yıl sonra burada yakalandı!
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        Yoğun kar, tipi, fırtına ve yağmur uyarıları
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        İstanbul'da dehşet! Beyzbol sopalı şoför cinayeti!
        Trump'ın Gazze planı
        Trump'ın Gazze planı
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Büyük acı... 11 yaşındaki Zeynep okula gidiyordu!
        Mısır'a iade ettik
        Mısır'a iade ettik
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi!
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        SGK prim borcundan kimler sorumludur?
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Altın ticaret savaşlarının etkisi ile rekor kırdı
        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
        Hamas: Trump'ın açıklamaları kaos ve gerginlik yaratma reçetesi
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Anne babalar hangi çocuğunu daha çok kayırıyor?
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        Icardi'den sonra İstanbul'a aşık oldu
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        İsveç'te okula saldırı: 10 kişi öldü
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş kupada ikinci yarıda açıldı!
        Habertürk Anasayfa