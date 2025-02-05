TOKİ, 20 farklı şehirde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’daki arsa satışlarına katılmak isteyenler, çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Ödeme seçenekleri kapsamında yüzde 25 peşinat ile kalan tutarın 24 ay vadeye bölünmesi mümkün olacak. Ayrıca, peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 20 indirim avantajı sağlanacak. Peki, satışa sunulan arsalar hangi illerde yer alıyor ve kullanım alanları neler? İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar…