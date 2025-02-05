TOKİ 20 ilde 63 arsa satışı bugün! Arsalar hangi ilde ve niteliği nedir?
TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa çıkarıyor. Satışa sunulan arsalar; sanayi alanı, tarım ve hayvancılık tesis alanı, termal turizm alanı ve aktivite alanı gibi çeşitli niteliklere sahip. Peki, bu arsalar hangi şehirlerde bulunuyor ve satış süreci nasıl ilerleyecek? İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili merak edilen detaylar…
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TOKİ, 20 farklı şehirde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara’daki arsa satışlarına katılmak isteyenler, çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Ödeme seçenekleri kapsamında yüzde 25 peşinat ile kalan tutarın 24 ay vadeye bölünmesi mümkün olacak. Ayrıca, peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 20 indirim avantajı sağlanacak. Peki, satışa sunulan arsalar hangi illerde yer alıyor ve kullanım alanları neler? İşte, TOKİ arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar…
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TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
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TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.
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ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.
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