Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Niksar ilçesine bağlı Ormancık köyünde 3 şüpheli şahsın sahte alkol üreterek sattığı bilgisini aldı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenleyen jandarma şahısların ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 415 litre sahte alkollü içki, 1 litre anason, 1 adet soğutmada kullanılan bakır kazan, 1 adet alkol damıtılmasında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.