20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre; Tokat şehir merkezine yaklaşık olarak 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beşören Köyünde Mustafa Sansar’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Duvarları bir birine bitişik olan ahşap evde çıkan yangın diğer binalara sıçrarken, evlerin alt katı ve çatı katlarında samanlık olması ekiplere zor anlar yaşattı. 5 küçükbaş hayvan can verdiği yangından bir çoban köpeği de son anda kurtarıldı.
Sağ tarafındaki tüyleri yanarak zarar gören köpek güvenli bir bölgeye alındı. Vatandaşlar kurtarabildikleri eşyaları komşularının evlerine taşıdı.
İŞ MAKİNELERİ İLE MÜDAHALE YAPILDI
Köylü vatandaşlarında yardımı ile yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Bazı evlerin duvarları ve çatıları iş makineleri yardımı ile yıkılarak yangına müdahale edildi. Büyük çaplı maddi hasarla atlatılan yangının da ekipler soğutma işlemi başlattı. Yangının kesin çıkış sebebi itfaiye ekiplerinin yapacağı inceleme sonrasında netlik kazanacak.
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