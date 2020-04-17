Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çaykıyı köyünden şikayet sonucu sağlık kuruluşlarına başvuran 14 vatandaşta koronavirüsü (Covid-19) şüphesi üzerine test yapıldı.

Yapılan tetkiklerde 12 kişinin testi Covid-19 pozitif çıktı. Bu sebeple, Almus İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çaykıyı köyü özelinde 18 Nisan tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.