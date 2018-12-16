Tokatspor: 0 - Fatih Karagümrükspor: 1 (Maç sonucu)

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Tokatspor - Fatih Karagümrükspor maçına sahne oldu.Tokatspor mücadeleye şu 11'le başladı: Akın İsmail Köroğlu, Emrah Taysı, Anıl Şahin, Berat Çetinkaya, Ramazan Karaca, Azad Filiz, Muhammed Arslan, Bekir Karadeniz, Recep Türköz, Bilal Gülden, Noyan ÖzFatih Karagümrükspor ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Tarık Çetin, Yiğitcan Erdoğan, Murat Türkkan, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Youssef Yeşilmen, Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Bilal Aziz Özer, Selçuk Alibaz, Serdar Özbayraktar33. dakikada Fatih Karagümrükspor oyuncusu Erkan Zengin topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı 0-1 sona erdi. Fatih Karagümrükspor oyuncusu Youssef Yeşilmen sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.Maçın 2. yarısında Tokatspor takımında Anıl Şahin oyundan çıkarken İsa Akgöl mücadeleye dahil oldu Maçı Fatih Karagümrükspor 0-1 kazandı.423 kodlu maçta İddaa'da Fatih Karagümrükspor galibiyetine bahis oynayanlar 1.45 oranını kazandı.Tokatspor takımının son 5 maçlık performansı: 2 beraberlik, 3 yenilgi. Konuk Fatih Karagümrükspor ise bu süreçte 2 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 2 kez yenildi.