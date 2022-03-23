Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, son 20 yılda ulaşımda mega projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, havacılığın "altın devri" olarak nitelendirebilecek bu dönemde Türkiye'yi baştan başa çağdaş yeni havalimanlarıyla donattıklarını söyledi.
Mevcut havalimanlarını da modernize ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, güneyden kuzeye, doğudan batıya Anadolu'nun dört bir yanına dünyanın yakından takip ettiği modern terminaller inşa ettiklerini, bu eserler zincirine bir yenisinin daha eklendiğini ifade etti.
Karaismailoğlu, Tokat'ın, tarihi ve kültürel zenginliği, ticari potansiyeliyle her geçen gün geliştiğine işaret ederek, "Yeni havalimanı, 25 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete açılacak." ifadesini kullandı.
Tokat Yeni Havalimanı'nın bölgenin göz bebeği olan şehrin kalkınma seferberliğini daha da ileri noktaya taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Tokat Yeni Havalimanı'nın, 16 bin 200 metrekarelik terminal binası bulunuyor. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon. Teknik blok ve kule 2 bin 300 metrekare, apron 5 yolcu ve 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasitesine sahip. Pistin uzunluğu da 2 bin 700 metre olarak inşa edildi." diye konuştu.
"TOKAT'I DÜNYAYA, DÜNYAYI TOKAT'A BAĞLAYACAK"
Karaismailoğlu, havalimanlarının bulundukları bölgeye istihdam oluşturarak ekonomiye katkı sağladığını belirterek, Tokat Yeni Havalimanı'nın yalnızca iş alanlarının geliştirilmesine, yeni iş sahalarının açılmasına öncülük etmekle kalmayacağını, aynı zamanda çevresindeki yerleşim merkezlerinin sosyal konumlarını da olumlu yönde etkileyeceğini söyledi.
Tedarik zincirinin etkinliğinin artmasıyla şehrin ticari hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağını aktaran Karaismailoğlu, "Modern bir havalimanında bulunması gereken tüm özelliklere sahip olan havalimanı, 'Tokat'ı dünyaya, dünyayı Tokat'a bağlayarak' kent ekonomisinin verimliliğini artıracak." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, salgın sürecinde alınan önlemler ve yatırımlarla sektörün hızla toparlandığını söyledi. Havacılık sektöründeki yatırımların devam edeceğinin altını çizen Karaismailoğlu, havalimanı sayısını 61’e yükselteceklerini kaydetti.
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