Tokat'ın Sulusaray ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, vaka tespit edilen yerlerle ilgili durumun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda Malum Seyit Tekke Mahallesi'nde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

BAYBURT'TA DA 1 KÖY KARANTİNADA

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında Değirmencik köyü karantinaya alındı. İkinci bir değerlendirmeye kadar köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı” denildi.