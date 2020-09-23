Tokat Valisi Balcı maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı:

AA

Vali Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ile Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda denetimlerde bulunarak vatandaşlara maske dağıttı.

Balcı, denetim sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada maske, sosyal mesafe, hijyen ve diğer tedbirlere Tokatlı vatandaşların hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Tokatlıları tebrik eden Balcı, "Maske konusunda Tokat'ta bir başarı var. Bu başarıyı yüzde 100'e getirmemiz lazım. Sosyal mesafeye de dikkat ediliyor. Bu konuda il valisi olarak mutluluk duyuyorum." dedi.

İnsanların sadece kendilerine değil, topluma karşı da sorumlu olduklarını hatırlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Toplumda kronik hasta, engelli, yaşlı, zayıf insanlarımız var. Birbirimizi korumamız lazım. 'Bana bir şey olmaz' dememeliyiz. Bir kişinin de bin kişinin de canı bizim için çok önemli. Şu anda sağlık ordumuz, doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık personelimiz canla başla mücadele ediyor. Hem onların emeğini zayi etmemek hem de başarılı olmamız için destek vermemiz lazım. Bu, toplumsal bir mücadele. El birliğiyle bu işin üstesinden gelmeliyiz."

Balcı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, düğünleri nikah töreniyle sınırlı ve bir saat şeklinde düzenlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bunun dışında evde karantina uygulamaları var. Buna da harfiyen uyulmasını rica ediyorum. Kuralları ihlal edenler mecburi karantinaya alınacak. Testleri pozitif çıkan ve ailesini riske atmak istemeyen vatandaşlarımız da gönüllü olarak yurtlarda kalabilir. Halkımızın ve insanlarımızın sağlığını korumak için bu tip kuralları uygulamak zorundayız. Bunun dışında para cezalarını tahsil etmeye başladık. Şu ana kadar 55 bin lira ceza tahsil edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi cezaların tahsili devam edecek. Amacımız ceza değil, vatandaşlarımıza rehberlik etmek, onları yönlendirmek."