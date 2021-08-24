Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Erbaa, Turhal ve Niksar ilçelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, 3 ilçede düzenledikleri operasyonda A.A, A.S. ve E.Y'nin adreslerinde arama yaptı. Aramalarda 405 uyuşturucu hap, 33,13 gram bonzai, 463,13 gram esrar, 6,42 skunk ve 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.