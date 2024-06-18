Tokat'taki böcek müzesinde binden fazla tür bulunuyor

"Müzemizi öğrencilerimizin yetişmesi için kullanıyoruz. Hocalarımız bilimsel amaçlı kullanıyor, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yetişmesi amacıyla kullanıyoruz. İlimizden ve civar illerimizden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan müzemize gezi talepleri var. Bu okullardaki öğrencilerimiz müzemizi ziyaret ederek böcekler hakkında bilgileniyor, böcekleri daha iyi tanıyorlar. Böcek müzemizi çok önemsiyoruz. Çalışmalarımızda olmazsa olmaz olan böcekler, insan hayatı ve doğal denge için vazgeçilmez bir unsur. Onun için böceklerimizi daha iyi tanıyacağız ve tanıtacağız."