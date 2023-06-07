Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Tokat Niksar'da iki otomobil ile bir traktörün çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Giriş: 07.06.2023 - 02:18 | Güncelleme: ABONE OL
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı
AA

Tokat'ın Niksar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Şahinli köyünde, Yıldıray Tütüncü'nün kullandığı otomobil ile Gökçeli beldesi Yakınca Mahallesi Muhtarı Recep Şuvak yönetimindeki otomobil ve Hami Doğan idaresindeki traktör, zincirleme trafik kazasına karıştı.

ARAÇLAR EKİLİ ARAZİYE DEVRİLDİ

AA'nın haberine göre; savrulan araçlar, yolun sağındaki ekili araziye devrildi. Kazada, araç sürücüsü Şuvak ile traktör sürücüsü Doğan, yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evinin önünde silahla vurularak yaralandı
Evinin önünde silahla vurularak yaralandı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tokat'ta ayı saldırısı: 1 çocuk ağır yaralı
Tokat'ta ayı saldırısı: 1 çocuk ağır yaralı
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü
Yük asansörünün altında kalan çocuk öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.