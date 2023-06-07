Tokat'ın Niksar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şahinli köyünde, Yıldıray Tütüncü'nün kullandığı otomobil ile Gökçeli beldesi Yakınca Mahallesi Muhtarı Recep Şuvak yönetimindeki otomobil ve Hami Doğan idaresindeki traktör, zincirleme trafik kazasına karıştı.
ARAÇLAR EKİLİ ARAZİYE DEVRİLDİ
AA'nın haberine göre; savrulan araçlar, yolun sağındaki ekili araziye devrildi. Kazada, araç sürücüsü Şuvak ile traktör sürücüsü Doğan, yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.