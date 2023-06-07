Şahinli köyünde, Yıldıray Tütüncü'nün kullandığı otomobil ile Gökçeli beldesi Yakınca Mahallesi Muhtarı Recep Şuvak yönetimindeki otomobil ve Hami Doğan idaresindeki traktör, zincirleme trafik kazasına karıştı.

AA'nın haberine göre; savrulan araçlar, yolun sağındaki ekili araziye devrildi. Kazada, araç sürücüsü Şuvak ile traktör sürücüsü Doğan, yaralandı.