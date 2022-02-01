Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı

AA

Tokat'ta yolcu otobüsü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Rize'den Konya'ya giden Serkan Bozkurt idaresindeki 38 ABU 723 plakalı yolcu otobüsü, Tokat-Turhal kara yolu Söngüt mevkisinde refüje devrildi.

AA'nın haberine göre; kazada otobüste bulunan ve yaralanan 23 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da olay yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.