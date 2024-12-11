Tokat'ta toprak kayması! 3 bina tahliye edildi

Tokat’ta inşaat alanında toprak kaydı; 3 binada oturanlar tahliye edildi
Tokat'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonrası yakında bulunan 3 binada oturanlar tahliye edildi.
Tokat'taki olay, saat 21.00 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi Saadet Caddesi üzerindeki inşaat alanında meydana geldi.
İnşaat için temeli atılmış arazide yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Kaymanın yaşandığı bölgenin üst kısmında bulunan 3 binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve belediyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, risk nedeniyle 3 binada oturanları tahliye etti. İncelemelerin sürdüğü öğrenildi.