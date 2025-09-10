Tokat'ta toplu ulaşım dijitalleşti: Araçların ön ve iç kamera görüntüleri de izlenebilecek
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uzun süredir hazırlıkları yapılan "Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi"nin tamamlanarak hizmete girdiğini duyurdu. Kent Kart uygulaması, akıllı duraklar, kioslar ve mobil uygulama ile Tokat'ın toplu ulaşım ağı modern ve akıllı bir yapıya kavuştu. Tüm otobüslerin anlık olarak takip edilebileceği yeni sistemle, araçlardaki ön ve iç kamera görüntüleri de canlı olarak izlenebilecek
- 1
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, uzun süredir hazırlıkları yapılan "Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi"nin tamamlanarak hizmete girdiğini duyurdu.
- 2
Yeni sistem sayesinde tüm otobüsler anlık olarak takip edilebilecek. Araçların konumu, güzergâhı ve anlık durumu sistem üzerinden görülebilirken, ön ve iç kamera görüntüleri de canlı olarak izlenebilecek. Veriler yaklaşık bir ay boyunca saklanarak olası olumsuz durumlarda hızlı müdahale imkânı sağlanacak.
- 3
Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yeni sistemin tanıtımında yaptığı açıklamada, "Tokat'ımızda yine bir ilke imza atıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi artık tamamıyla hizmete girdi. Deneme süreci sona erdi ve bugün itibarıyla Kent Kart uygulamamız, akıllı duraklarımız, kiosklarımız ve mobil uygulamamızla birlikte Tokat’ın tüm toplu ulaşım ağı modern ve akıllı bir sisteme kavuşmuş oldu" dedi.
-
- 4
Sistemin yöneticilere sunduğu kolaylıklara da değinen Başkan Yazıcıoğlu, "Kaç yolcu bindi, hangi güzergâhtan ne kadar ücret tahsil edildi, yolcu yoğunluğu ve hat verimliliği gibi kritik veriler sistem üzerinden anlık takip edilebiliyor. Böylece güzergâh ve sefer planlamaları artık veriye dayalı yapılacak, ihtiyaç olan hatlarda düzenlemeler hızlıca gerçekleştirilecek. Tokat artık şeffaf ve modern bir ulaşım sistemine geçti" diye konuştu.
- 5
Başkan Yazıcıoğlu, "Verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tokat'ımızı en son teknolojiyle buluşturduğumuz bu hizmetin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta kooperatif başkanımıza, üyelerimize, Belediye Başkan Yardımcımız Hayri Korkmaz Bey'e ve Kent Kart yöneticilerine teşekkür ediyorum. Siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmek bizler için büyük bir şereftir. Tokat'ımızda retken belediyecilik vizyonumuzla canla başla değişime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 6
Akıllı ulaşım sistemiyle vatandaşlara sunulan kolaylıklar ise şöye sıralandı: "12 akıllı durak ve 8 dolum otomatı hizmete açıldı. 20'nin üzerinde bayi vatandaşlara hizmet veriyor. Mobil uygulama üzerinden sanal kart alınabiliyor ve online dolum yapılabiliyor. Kart olmadan QR kodla hızlı ve kolay biniş yapılabiliyor. Duraklardan otobüslerin kaç dakika sonra geleceği canlı olarak takip edilebiliyor."
-
- 7
Öte yandan yakın zamanda kurulacak "Akıllı Trafik Işıkları ve 7/24 Sistem Odası" ile şehir merkezindeki trafik de akıllı ulaşım ağına entegre edileceği belirtildi. Böylece Tokat'ın ulaşım altyapısı tamamen dijital ve modern bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.