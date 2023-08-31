Tokat'ta tek katlı ahşap ev çöktü; enkazda kalan kişi yaralandı

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Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Akça köyünde meydana geldi.

Mustafa Karatepe´nin yalnız yaşadığı tek katlı ahşap ev, büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde olan Karatepe, evin çökmesiyle enkaz altında kaldı. Evin çöktüğünü gören köylülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla Mustafa Karatepe enkaz altından çıkarılarak, Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Karatepe´nin komşusu Kenan Paslı (39) ses duyduklarını, evde birileri var mı diye koştuklarını, Karatepe´yi enkazdan çıkardıklarını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.