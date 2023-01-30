Taziye dönüşünde kamyonet devrildi! 1 ölü, 3 yaralı

Tokat Batmantaş köyü mevkisinde taziyeden dönenleri taşıyan A. K. (60) idaresindeki kamyonet devrildi.

Kazada, sürücü A.K ile kamyonette bulunan Ziyaettin K. (60) ve Ferhat İ. (60) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Keziban K'nin (60) ise olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Keziban K'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.