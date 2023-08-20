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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta peş peşe iki kaza: 1'i jandarma 8 yaralı

        Tokat'ta peş peşe iki kaza: 1'i jandarma 8 yaralı

        Tokat'ta aynı bölgede peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i jandarma 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 06:59
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        Tokat'ta peş peşe iki kaza: 1'i jandarma 8 yaralı
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        Tokat'ta aynı noktada art arda yaşanan iki kazada 1'i jandarma personeli 8 kişi yaralandı.

        Tokat-Niksar karayolu Gökdere mevkisinde, Türk Kızılaya ait C.K. yönetimindeki araç, önünde seyreden S.T. idaresindeki kamyonete çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

        Gelen ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı sırada Niksar'dan Tokat istikametine giden B.Y. idaresindeki otomobil, kaza yapan araçlara çarptı.

        AA'nın haberine göre; gerçekleşen ikinci kazada, olay yerinde inceleme yapan jandarma personeli M.Ş.F. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazada yaralanan jandarma personelini, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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