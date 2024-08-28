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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Tokat'ta 'patpat' devrildi: 1 ölü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 'patpat' diye bilinen tarım aracının uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Mustafa Polat (55), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 22:04 Güncelleme: 28.08.2024 - 22:04
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        Tokat'ta 'patpat' kazası: 1 ölü
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        Tokat'taki kaza, saat 17.00 sıralarında Erbaa’ya 50 kilometre uzaklıktaki Şükür köyünde meydana geldi. Köydeki tarlasına gitmek için yola çıkan Mustafa Polat, yoğun sis nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdiği patpatıyla Alçakbel yaylası yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

        İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polat'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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