Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki evli çift öldü
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosiklet, 50 metre sürüklenerek devrildi. Feci kazada motosiklette bulunan evli çift hayatını kaybetti
Tokat'ta, dün akşam saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda Cengiz Albay yönetimindeki motosiklete, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, çarptı.
Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MOTOSİKLETTEKİ EVLİ ÇİFT, KURTARILAMADI
DHA'nın haberine göre; Cengiz Albay (63) ile arkasındaki eşi Muazzez Albay (56), kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.