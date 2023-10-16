Tokat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 4 yaralı
Tokat Turhal'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobille çekicinin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.
Osman Erdoğan'ın kullandığı otomobil, Tokat-Turhal karayolu Çaylı köyü mevkisinde Fikri Saç yönetimindeki çekiciyle çarpıştı.
AA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Suna Erdoğan, El Bouhaidi ve Yasmin Sara (6) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.