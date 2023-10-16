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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 4 yaralı

        Tokat'ta otomobil ile çekici çarpıştı: 4 yaralı

        Tokat Turhal'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 01:47 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:47
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        Otomobil ile çekici çarpıştı: 4 yaralı
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobille çekicinin çarpışması sonucu 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

        Osman Erdoğan'ın kullandığı otomobil, Tokat-Turhal karayolu Çaylı köyü mevkisinde Fikri Saç yönetimindeki çekiciyle çarpıştı.

        AA'nın haberine göre, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Suna Erdoğan, El Bouhaidi ve Yasmin Sara (6) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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