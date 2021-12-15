Niksar ilçesine bağlı Yazıcık beldesi Karasüleyman Çiftliği mevkisinde saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı.

Yangın bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdü. 1 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için çevre ilçelerden Orman İşletme Müdürlüklerine ait yangın söndürme arazözleri bölgeye gönderildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarına başladı.