Tokat'ta KKKA teşhisi konulan 3 kişinin tedavisi sürüyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine nisanın sonlarından itibaren KKKA şüphesiyle yaklaşık 140 kişi başvurdu.

Bunlardan bazıları ayakta tedavi edilip evine gönderilirken bazıları da hastanede tedavi altına alındı.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 1'i yoğun bakımda, 2'si serviste olmak üzere 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Tokat'ta bu sene KKKA şüphesiyle tedavi gören 3 kişi hayatını kaybetmişti.