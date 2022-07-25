Tokat'ta kene ısıran yaşlı adam öldü

Tokat'ta, kene ısırması sonucu tedavi gören 63 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde 8 gündür tedavi gören 63 yaşındaki Duran Özcan yaşamını yitirdi.

Duran Özcan'ın, 15 gün önce sırtına yapışan keneyi eşinin çıkardığı, rahatsızlanması üzerine de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde 2 kişi daha KKKA tedavisi görüyor.