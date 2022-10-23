İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

A.K.'nin kullandığı otomobil, Turhal-Tokat kara yolu Arzupınar köyü yakınlarında A.D. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücü A.D. ile eşi E.D., çocukları N.D. (15) ve N.D. (8) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.