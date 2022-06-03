Düğün konvoyunda kaza! Yaralılar var

Düğün konvoyunda bulunan E.Ç'nin kullandığı 60 DJ 340 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolunda çocuklarını askeri birliğine teslim edip dönen S.Ç. yönetimindeki 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.