Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AA

Derbent Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Abdullah Kaplan idaresindeki 60 AAU 985 plakalı otomobil ile Mert Dündar yönetimindeki 60 HZ 221 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada sürücüler ile Kaplan'ın kullandığı otomobildeki Murat Karataş, Sefa Karataş ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Bu arada Kaplan'ın kullandığı otomobildekilerin gece ekmek fırınında çalıştıkları, iş bitimi evlerine döndükleri öğrenildi.