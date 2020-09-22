Tokat'ta hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

İlçeye bağlı Karacaören Yaylası'nda 3 kişiye ait 4 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen takip ve çalışma sonucunda hırsızlığı, Ordu'da ikamet eden 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, Korgan ilçesinde düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Bulunan 4 büyükbaş hayvan da sahiplerine iade edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.