Tokat'ta hastane kantininde silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana geldi. Hastanenin Nöroloji bölümünde tedavi gören Elif A, Irak uyruklu arkadaşı Maryam F. A. ile kantinde oturduğu sırada boşanma aşamasındaki eşi Zeki A. ile karşılaştı.

2 KADIN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

REKLAM advertisement1

Çift arasında çıkan tartışmanın ardından Zeki A, yanında taşıdığı tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan iki kadın, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. DHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli, hastane polisi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane yakınındaki kanal kenarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.