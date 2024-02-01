Tokat'ta halı saha maçından dönerken kaza yaptılar: 5 yaralı

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Tokat'ın Zile ilçesinde sürücünün köpeğe çarpmamak için manevrası sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

S.A. (19) idaresindeki otomobil, Zile-Çekerek karayolu Zile çıkışında yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sürücü ile birlikte araçta bulunan Ö.F.P. (17), D.C. (19), A.F.A. (18) ve M.B. (17) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın, içinde halı saha maçından dönenlerin bulunduğu aracın sürücüsünün, önlerine çıkan köpeğe çarpmamaya çalışırken yaşandığı öğrenildi.