Tokat'ta fırtına ve dolu esareti!

AA

İlçeye bağlı Üzümören beldesi, Bağlarbaşı köyü ile yakın alanlarda dün gece etkili olan fırtına, dolu ve sağanak bölgedeki mısır tarlaları ile domates ve diğer ekili alanlara zarar verdi. Fırtınada bazı araçlar devrildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Fotoğraf: İHA Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karakaş, AA muhabirine, ekili alanlarının önemli bir kısmının zarar gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA Karakaş, "Ekili alanlarımızın yaklaşık üçte ikisi zarar gördü. Sebzelerimiz, mısırlarımız, ayçiçeklerimiz, domateslerimiz, fasulyelerimiz ciddi anlamda zarar gördü. Devletimizin çiftçimizin yaralarını saracağından hiçbir şüphemiz yoktur. Vekillerimiz, İl Tarım ve Oman Müdürlüğü ile Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bizleri hiç yalnız bırakmadılar." dedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir