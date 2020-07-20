Tokat'ta FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ikisi muvazzaf asker 15 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.