Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması"na yönelik soruşturma

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün il yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında halen görevde olan doktor, hemşire ve öğretim elemanının da bulunduğu 18 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.