Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta düğün magandalarına adlı işlem | Son dakika haberleri

        Tokat'ta havaya ateş açan 38 düğün magandasına adlı işlem

        Tokat'ta jandarma ekipleri, düğünlerde hayaya ateş açanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 38 düğün magandasına adlı işlem
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nca "Kendi Sevincinizi, Başkalarının Gözyaşına Çevirmeyiniz" anlayışıyla, sorumluluk bölgesinde, düğün, nişan, eğlencelerde silahla havaya ateş edilmesi, olaylarının önlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, 38 adrese operasyon yaptı. Operasyonda 16 ruhsatlı, 8 ruhsatsız, çeşitli çap ve ebatlarda toplam 24 tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 27 şarjör, 1595 çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi. 38 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #tokat haberleri
        #jandarma
        #Düğün magandası
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Narin'in babası sessizliğini bozdu: "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başkası olamaz"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Boşanma aşamasındaydı! Markete giderken kâbusu yaşadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Okan Buruk rakiplerine şans tanımadı!
        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
        Şapka ve gözlükle kamuflaj yaptılar! Önce süslendiler sonra soydular!
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Evde kanlı kavga! Arkadaşını öldürdü!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Habertürk Anasayfa