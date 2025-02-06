Tokat'ta devrilen ambulansın sürücüsü yaralandı
Tokat'ta taburcu olan hastayı Artova ilçesine bırakan ambulans, hastaneye dönerken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ambulansın sürücüsü yaralandı
Giriş: 06.02.2025 - 00:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:12
Taburcu olan hastayı Artova ilçesine bırakan, O.B. (41) idaresinde ambulans, hastaneye dönerken Tokat-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen başka bir ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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