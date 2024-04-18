Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tokat'ta bugün okullar tatil mi (18 Nisan Perşembe)? Tokat'ta okulların tatil edildiği ilçeler

        Tokat'ta bugün okullar tatil mi? Tokat Valisi Hatipoğlu açıkladı

        18 Nisan gecesinde Tokat'ta yaşanan 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki iki deprem nedeniyle Tokat halkı sokaklara döküldü. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ın bazı ilçelerinde deprem nedeniyle okulların tatil olduğunu açıkladı. İşte, Tokat okulların tatil edildiği ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 07:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AFAD’dan alınan bilgilere göre, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.06’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.97 kilometre olarak belirlendi. Ardından saat 02.35'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde başka bir sarsıntı kaydedildi. Depremlerden korkan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İşte, detaylar...

        • 2

          TOKAT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

          Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat’ta hissedildi. Deprem nedeniyle Tokat'ın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

        • 3

          18 NİSAN PERŞEMBE TOKAT'TA OKULUN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER

          Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

        • 4

          Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program güçlü ve güvenilir
        Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program güçlü ve güvenilir
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Habertürk Anasayfa