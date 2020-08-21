Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada, Yolüstü köyünde 7 Ağustos'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldığı hatırlatıldı.

Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadığı aktarılan açıklamada, köydeki karantinanın sona erdirildiği duyuruldu.