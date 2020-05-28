Tokat Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Derbentçi köyünde 14 Mayıs'ta İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina başlatıldı.

Sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde, olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bunun üzerine köydeki karantina sona erdirildi.