Belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

Olay dün saat 19.30 sıralarında Erbaa-Tanoba yolunda yaşandı. İlçe merkezinden Tanoba beldesine giden ve Belediye Başkanı Vural Özdemir'in kullandığı makam aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Aracın sürücü camını kırarak içeri giren mermi Özdemir'in yanında bulunan İl Genel Meclis Üyesi Ünal Umay'ın başına isabet etti. DHA'nın haberine göre; Başkan Özdemir ise kırılan cam parçaları sebebiyle vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Fotoğraf: İHA

Olayın ardından Başkan Özdemir, saldırıya uğradıkları araçla Erbaa Devlet Hastanesi'ne geçti. Tedavi altına alınan Başkan Özdemir ve Umay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Umay'ın gözüne gelen mermi çekirdeği sebebiyle görme kaybı yaşadığı belirtildi. Jandarma ekipleri saldırı ile ilgili çalışma başlattı.

Olayın duyulmasının ardından AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri ve çok sayıda partili hastaneye akın etti. Milletvekili Yücel Bulut, hastane ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız çok şükür bu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ünal Umay beyin de operasyonu oldukça başarılı şekilde gerçekleşmiş. Şu an endişe edeceğimiz bir şey yok. İsabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda. Birkaç günlük bir nekahet dönemi olacak. Tüm kolluk kuvvetlerimiz olay yerinde. Herkes bu olayı aydınlatmak için gayret gösteriyor. Bütün arkadaşlarımızı sükûnet ve sabırla devam eden yargı tahkikatının neticesini beklemeye davet ediyorum" dedi.