Tokat'ta asırlık 3 ağaç koruma altına alındı

DHA

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünün mezarlığında bulunan asırlık meşe ve sakız ağaçları Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescil edildi.

DHA'nın haberine göre biri 370, diğeri ise 286 yaşında olduğu tespit edilen sakız ağaçlarının gövde çapları 185 santimetreye kadar ulaşıyor.

Boyları 7,5 metre ile 4,4 metre olan sakız ağaçların yanındaki 217 yaşında olduğu tespit edilen meşe de 16 metrelik boyu 124 santimetrelik gövde çapıyla dikkat çekiyor.

Ağaçların anıt ağaç olarak tescillendiğini ifade eden Akça Köyü Muhtarı Fatih Demirdağ "Tescil için Hulusi Durupınar hocamız başvuruda bulundu. Ağaçların çevresi 4 veya 5 kişinin kucaklayamayacağı kadar büyük. Aşağıda bir tane daha sakız ağacımız var. O da yine 3 veya 4 kişinin kucaklayamayacağı kadar büyük. Yine aşağıda bizim pelit dediğimiz bir meşe ağacımız daha var. Bunları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koruma altına aldı" dedi.