Tokat'ta armut ağacından düşen genç öldü
Tokat'ta armut ağacından düşen Taşkın Atakır, yaşamını yitirdi
Giriş: 06.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:42
Olay, öğle saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Eryaba köyünde yaşandı. Taşkın Atakır, armut toplamak için çıktığı ağaçta, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Atakır, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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