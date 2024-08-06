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        Haberler Gündem Tokat'ta armut ağacından düşen genç öldü - Güncel haberler

        Tokat'ta armut ağacından düşen genç öldü

        Tokat'ta armut ağacından düşen Taşkın Atakır, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:42
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        Armut ağacından düşen genç öldü
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        Olay, öğle saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Eryaba köyünde yaşandı. Taşkın Atakır, armut toplamak için çıktığı ağaçta, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek düştü.

        Ağır yaralanan Atakır, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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