AA

Reşadiye ilçesindeki bir lisede bazı öğrencilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 6 sınıfın öğrencileri, kaldıkları pansiyonda karantinaya alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca tablet gönderilen karantinadaki öğrenciler, eğitimlerini uzaktan sürdürüyor.

İlçedeki bir ilkokulda da bazı öğrencilerin Kovid-19'a yakalandığının belirlenmesi üzerine bir sınıf karantinaya alındı. Karantinadaki öğrenciler, derslerine evlerinden çevrim içi olarak katılıyor.

YILKI ATI NEDİR?

Yılkı atları yaşlanmış ve artık iş gücünden düşmüş olan atlara verilen isim olarak öne çıkıyor. At sahipleri işlerine yaramayan bu atlara masraf etmemek için kış aylarında serbest bırakır, eğer hayatta kalırlarsa yazın tekrar alırlardı. Özgürlük sembolü olan atların yılkı atları haline gelmelerinde sahiplerinin rolü bu şekilde başlamaktadır.